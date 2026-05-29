El motociclista fue derivado al HIGA por una ambulancia del SAME.

Un hombre de 57 años resultó herido hoy tras protagonizar un accidente de tránsito en el barrio Villa Primera, cuando una motocicleta en la que circulaba colisionó con un automóvil. Sufrió politraumatismos y tuvo que ser derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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El siniestro se produjo en la intersección de avenida Champagnat y Chacabuco, por causas que son materia de investigación, cuando un automóvil Honda Fit conducido por un hombre de 28 años impactó contra la motocicleta Zanella RZ3.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió politraumatismos y debió ser asistido por personal del SAME. Posteriormente, fue trasladado al HIGA para recibir atención médica.

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En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron las pericias accidentológicas correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Además, agentes de Tránsito Municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor del automóvil, que arrojó resultado negativo, y labraron un acta de infracción por falta de VTV del motovehículo. Intervino la Fiscalía de Delitos Culposos, que labró actuaciones por “lesiones culposas”.

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