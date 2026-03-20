Un joven de 21 años fue aprehendido en el barrio El Grosellar, luego de intentar robar en una vivienda, donde fue sorprendido por la policía y protagonizó un forcejeo durante su detención. En el forcejeo, el malviviente y uno de los agentes sufrieron heridas y tuvieron que ser derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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El hecho se inició cuando la propietaria del inmueble ubicado en Zacagnini al 5900, que no se encontraba en el lugar, advirtió a través de cámaras de seguridad la presencia de un intruso en su vivienda y dio aviso al 911.

Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que una ventana había sido violentada e ingresó a la finca para verificar la situación, encontrando al sospechoso en el interior.

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Al impartírsele la voz de alto, el individuo se tornó agresivo e intentó sustraer el arma reglamentaria de un efectivo policial, lo que derivó en un forcejeo durante el cual ambos cayeron al suelo. Finalmente, el sujeto fue reducido y aprehendido.

De acuerdo a las actuaciones, el imputado había ingresado al domicilio tras escalar un paredón de más de dos metros y violentar una abertura. Además, se constató que tenía en su poder un par de guantes sustraídos del interior de la vivienda.

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Como consecuencia del enfrentamiento, tanto el efectivo policial como el detenido sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al HIGA para su atención.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, quien dispuso la formación de causa por robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa, la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.