El hombre de 77 que esta tarde fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con quemaduras tras el incendio de un PH en La Perla se encuentra en grave estado, con lesiones en más del 60% del cuerpo, indicaron fuentes del nosocomio consultadas por este medio.

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El hecho ocurrió alrededor de las 15:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en Balcarce 3966, lo que motivó la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos Centro. Además participó personal policial y una ambulancia del SAME.

Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba declarado en un departamento interno -PH fondo, unidad 14- y procedieron a desplegar líneas para realizar el primer ataque.

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En el interior del inmueble hallaron al hombre con quemaduras, quien fue asistido en la vereda hasta la llegada del SAME, que lo trasladó de urgencia al HIGA.

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