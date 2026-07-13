Un hombre de 38 años fue detenido acusado de sustraer un teléfono celular y, horas más tarde, protagonizar una pelea con el padrastro de la víctima en un hecho ocurrido en la zona de Mario Bravo y M. J. Fitte.

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El procedimiento se inició durante la tarde del domingo, luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre una pelea en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 26 años, quien relató que el robo había ocurrido horas antes mientras asistía a su bebé, luego de que el cochecito se diera vuelta en una calle embarrada.

Según denunció la joven, el sospechoso se acercó con la intención de ayudarla, pero aprovechó la distracción para sustraer un teléfono celular que se encontraba en el cochecito. Tiempo después, el mismo hombre regresó a las inmediaciones de la vivienda de la víctima, donde fue reconocido por la familia.

De acuerdo con la denuncia, al ser identificado se produjo una confrontación física con el padrastro de la mujer, quien resultó agredido. Tras las actuaciones correspondientes, la Policía logró identificar y aprehender al sospechoso.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por el delito de hurto, notificó al imputado de la acusación y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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