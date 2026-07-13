Un operativo de control realizado en un garaje ubicado en Bolívar al 3300 terminó con el secuestro de un automóvil robado y documentación apócrifa.

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Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera inspeccionó el lugar y detectó un Toyota Corolla que presentaba adulteraciones en la numeración del chasis y del motor.

Al verificar los datos, los efectivos comprobaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Fiscalía N.º 12 de Quilmes.

Durante el procedimiento también se incautaron una patente, una cédula de identificación y otros documentos falsos. Además, se encontraron modificaciones en los números grabados en los cristales del auto.

El garaje fue clausurado porque no contaba con habilitación ni con el libro de registro policial obligatorio establecido por la Ley 13.081.

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La Fiscalía ODEPA convalidó el secuestro del vehículo y ordenó la aprehensión del imputado por encubrimiento, falsificación de documento público de uso privado, adulteración de chapa patente e infracción a la Ley 13.081.

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