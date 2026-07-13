La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de almacenar, fraccionar y distribuir estupefacientes en distintas ciudades de la Costa Atlántica y la Patagonia.

Ads

El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la lucha contra el narcotráfico.

La investigación comenzó a partir de distintas pesquisas desarrolladas por personal de la División Antidrogas Mar del Plata, en el marco de la causa denominada “Coirón”. En el expediente intervino la Unidad Fiscal de Mar del Plata, Área de Narcocriminalidad, a cargo de Hércules Giffi.

Durante varios meses, los agentes realizaron tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de información para establecer el funcionamiento de la organización y reconstruir el circuito utilizado para comercializar drogas en Mar del Plata, Miramar y Trelew.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos para evitar posibles fugas o la destrucción de evidencia. Cuatro procedimientos se llevaron adelante en Mar del Plata, uno en Miramar y el restante en Trelew, provincia de Chubut.

Ads

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer. Además, los investigadores secuestraron más de medio kilogramo de marihuana, varias dosis de cocaína y 30 gramos de tusi, sustancia conocida popularmente como “cocaína rosa”.

También encontraron bicarbonato de sodio utilizado como sustancia de corte, una balanza de precisión, un arma de fuego de fabricación casera tipo tumbera calibre .22, municiones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Ads

Durante los allanamientos fueron incautados nueve teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y determinar posibles conexiones con otras personas vinculadas con la organización.

Los tres detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

Puede interesarte