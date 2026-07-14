Un hombre de 24 años fue aprehendido durante la madrugada luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de avenida Colón y Coronel Suarez, donde perdió el control del automóvil que conducía, subiéndose a la vereda y provocar importantes daños materiales.

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Al arribar al lugar, personal de comisaria Decimosegunda constato que un Suzuki Fun había derribado postes de madera, afectando el tendido eléctrico y embistió el paredón y reja de una vivienda. El conductor presentaba lesiones visibles en el rostro, aunque rechazo la asistencia médica.

Personal de Tránsito Municipal practicó el test de alcoholemia, el cual arrojo resultado de 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, labrándose además las infracciones por carecer de licencia de conducir, seguro obligatorio y cedula de identificación del vehículo.

Tomó intervención la UFI N° 11, que dispuso la aprehensión del conductor y la formación de actuaciones por el delito de Prueba de manejo temerario (artículo 193 bis del Código Penal), además de relevamiento de cámaras, intervención de Policía Científica y demás diligencias de rigor.

También trabajaron en el lugar personal de Defensa Civil, EDEA y Policía Científica, mientras que el vehículo fue secuestrado y trasladado al playón municipal.



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