Un hombre fue aprehendido este martes luego de reaccionar de manera violenta durante un operativo realizado por personal de la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense para intervenir ante un acampe en la vía pública, en la zona de Salta y Saavedra.

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El procedimiento se inició a partir de una denuncia recibida a través de la línea de WhatsApp de la Municipalidad, en la que vecinos alertaban sobre la presencia de personas acampando en el acceso a un domicilio.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un hombre y una mujer que se encontraban pernoctando sobre la vía pública y labraron las actas correspondientes.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, cuando el operativo ya había finalizado y se les solicitó que se retiraran del lugar, un tercer hombre, que formaba parte del mismo grupo, se presentó en el sitio y comenzó a increpar al personal municipal con insultos y una actitud agresiva. Además, protagonizó un enfrentamiento verbal con una mujer que se encontraba en las inmediaciones.

Ante esa situación, efectivos policiales intervinieron para controlar el incidente y colocaron esposas de seguridad al hombre con el objetivo de resguardar la integridad de las personas presentes, del personal actuante y del propio involucrado.

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Posteriormente, el aprehendido fue trasladado en un móvil policial a la Comisaría Segunda, donde quedaron a cargo las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias vecinales (223 340-6177) permanece habilitada las 24 horas y permite informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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