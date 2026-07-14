Aprehendieron a un hombre que reaccionó con violencia durante un operativo por un acampe en la vía pública
El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Salta y Saavedra tras una denuncia de vecinos. El acusado fue trasladado a la Comisaría Segunda luego de protagonizar un episodio de agresividad contra el personal interviniente.
Un hombre fue aprehendido este martes luego de reaccionar de manera violenta durante un operativo realizado por personal de la Patrulla Municipal y la Policía Bonaerense para intervenir ante un acampe en la vía pública, en la zona de Salta y Saavedra.
El procedimiento se inició a partir de una denuncia recibida a través de la línea de WhatsApp de la Municipalidad, en la que vecinos alertaban sobre la presencia de personas acampando en el acceso a un domicilio.
Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un hombre y una mujer que se encontraban pernoctando sobre la vía pública y labraron las actas correspondientes.
Según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, cuando el operativo ya había finalizado y se les solicitó que se retiraran del lugar, un tercer hombre, que formaba parte del mismo grupo, se presentó en el sitio y comenzó a increpar al personal municipal con insultos y una actitud agresiva. Además, protagonizó un enfrentamiento verbal con una mujer que se encontraba en las inmediaciones.
Ante esa situación, efectivos policiales intervinieron para controlar el incidente y colocaron esposas de seguridad al hombre con el objetivo de resguardar la integridad de las personas presentes, del personal actuante y del propio involucrado.
Posteriormente, el aprehendido fue trasladado en un móvil policial a la Comisaría Segunda, donde quedaron a cargo las actuaciones judiciales correspondientes.
Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias vecinales (223 340-6177) permanece habilitada las 24 horas y permite informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.