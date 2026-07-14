Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes luego de intentar robar en un comercio ubicado en la esquina de Alvarado y Francia, en el barrio Bernardino Rivadavia. La rápida intervención policial y el seguimiento realizado por las cámaras de seguridad permitieron interceptarlos cuando escapaban en distintas direcciones.

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El hecho ocurrió cerca de las 4.20, cuando personal de la Comisaría Cuarta, el Comando de Patrullas y Prefectura Naval Argentina acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso.

Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se realizó el seguimiento de los sospechosos y se informó a los móviles policiales las características físicas y la vestimenta de ambos, lo que facilitó su localización.

El primero de los acusados, un hombre de 42 años domiciliado en Mar del Plata, fue interceptado en Chile y San Lorenzo. En su poder llevaba una mochila negra que contenía 52 paquetes de cigarrillos de distintas marcas, con un valor estimado de 700 mil pesos, que habrían sido sustraídos del comercio.

En simultáneo, otro patrullero logró detener al segundo sospechoso, de 39 años, quien también quedó a disposición de la Justicia.

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La fiscal de Flagrancia, Ana Caro, dispuso la formación de una causa por **robo agravado por efracción en grado de tentativa** para ambos imputados y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, además de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.



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