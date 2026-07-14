menores aprehendidos

Tres adolescentes fueron detenidos cuando robaban objetos de una camioneta
El operativo se concretó en la zona sur de la ciudad tras un alerta al 911. El rodado tenía pedido de secuestro por un hecho previo.
El operativo se concretó en la zona sur de la ciudad tras un alerta al 911. El rodado tenía pedido de secuestro por un hecho previo.
Así lo expresó el director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró. Aseguró que es un proyecto “muy malo” y que “amplía enormemente” la cantidad de delitos por los que los menores podrían ser encarcelados.
Iban acompañados de un joven mayor de edad que fue trasladado a la sede fiscal.
Un menor de 17 años fue detenido, mientras que otros dos sujetos no pudieron ser aprehendidos por la Policía.
El primero de los detenidos le fracturó la mano a uno de los agentes policiales. Tres tienen 15 y uno 14 años.