menores aprehendidos

Baja de la edad de imputabilidad: “No es un proyecto que esté orientado a solucionar ningún problema”

Así lo expresó el director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró. Aseguró que es un proyecto “muy malo” y que “amplía enormemente” la cantidad de delitos por los que los menores podrían ser encarcelados.