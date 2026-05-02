Una violenta persecución se registró esta madrugada en la zona de avenida Constitución y el arroyo La Tapera, cuando cinco menores que huían en dos autos robados se tirotearon con la Policía. Tres fueron detenidos y dos permanecen prófugos.

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Personal de la Comisaría Sexta, junto al Grupo de Prevención Motorizada, móviles de distintas jurisdicciones y apoyo de la Prefectura Naval Argentina, participaron del operativo.

El procedimiento se originó cuando los efectivos detectaron la circulación de un Peugeot 208 y una Honda HR-V, ambos con pedido de secuestro activo por robos cometidos momentos antes. Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que derivó en una persecución que finalizó en una zona descampada.

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Durante la huida, los sospechosos efectuaron disparos contra el personal policial, sin que se registraran efectivos lesionados.

Finalmente, tres de los involucrados -todos menores de edad- fueron aprehendidos, mientras que otros dos sujetos armados lograron escapar en dirección al barrio Etchepare, por lo que continúa su búsqueda. En el operativo se secuestraron los dos vehículos sustraídos, que quedaron a disposición de la justicia.

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Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil en turno, que dispuso las diligencias de rigor y la certificación de domicilios de los imputados, al tiempo que se avanza en la investigación para dar con los prófugos.