Un joven de 18 años y un menor de 14 fueron capturados en el barrio Domingo Faustino Sarmiento tras una breve persecución, luego de que le robaran el auto a un chofer de aplicación simulando tener un arma de fuego.

Ads

Personal de la Comisaría Cuarta, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) actuó en el lugar y según señalaron, los imputados solicitaron un viaje mediante una aplicación a Malvinas al 1100 y, al arribar el rodado, simularon poseer un arma de fuego mediante el sonido de carga.

De ese modo, intimidaron al conductor y lo desapoderaron del vehículo, para luego darse a la fuga.

Ads

A partir de un operativo de búsqueda, se inició una persecución que culminó en la intersección de Garay entre calles 178 y 180, donde el personal logró interceptar el vehículo sustraído y aprehender a los involucrados.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil y la Fiscalía abocada al delito automotor, que dispusieron la formación de causa para ambos imputados, la entrega del menor a su progenitora y el traslado del mayor a la Unidad Penal N°44.

Ads

Asimismo, se realizaron las pericias correspondientes sobre el rodado y su posterior restitución al propietario.