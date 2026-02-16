El director del área de Justicia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, cuestionó con dureza el proyecto de Régimen Penal Juvenil que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y afirmó que se trata de “un proyecto muy malo”, ya que parte de una concepción errónea sobre el delito y la responsabilidad penal de los adolescentes.

Según explicó, en diálogo con El Marplatense, la iniciativa se apoya en la idea sostenida por el Gobierno de que existen “delitos de adultos, penas de adultos”, cuando en realidad “no existen delitos de adultos o delitos de niños, sino que existen delitos a secas y personas que cometen delitos que están en distintas situaciones vitales”.

En ese sentido, remarcó que cualquier régimen penal juvenil debería partir de esa diferencia, ya que “no se trata de adultos, son personas que están en otra situación y por lo tanto hay que abordarlo de otra manera”.

Tufró advirtió que el proyecto confunde dos planos distintos: por un lado, la responsabilidad y, por otro, el castigo. “Confundir que hay que responsabilizar a los menores que cometen delitos con castigarlos, y confundir ese castigo con la idea de que solo puede suceder a través del encierro, ese es el problema que tiene este proyecto”, sostuvo.

El especialista señaló que la iniciativa no solo reduce la edad de punibilidad a los 14 años, sino que además “amplía enormemente la cantidad de delitos por los que los menores de edad podrían ser encarcelados” y establece sanciones desproporcionadas. En ese marco, subrayó que se prevén “penas muy extensas, el máximo de 15 años”, lo que implicaría que “una persona de 14 o 15 años podría pasar encerrado más tiempo del que lleva viviendo”.

Desde su perspectiva, la propuesta no está orientada a resolver los problemas de fondo vinculados al delito juvenil. “No es un proyecto que esté orientado a solucionar ningún problema”, afirmó, y agregó que para hacerlo sería necesario avanzar en una política pública “centrada en la prevención del delito entre los más jóvenes y no meramente en el castigo”.

Finalmente, Tufró alertó sobre las consecuencias del encierro en el actual contexto del sistema penitenciario argentino. Recordó que, “por la situación de las cárceles y los espacios de encierro en la Argentina, muchas veces empeoran la situación porque las personas salen peor de lo que entran”, lo que, a su entender, vuelve aún más cuestionable una reforma que profundiza la respuesta punitiva sobre adolescentes.