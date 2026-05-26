Aprehendieron a un menor tras robar una moto y agredir con un piedrazo a un policía
Ocurrió en el barrio Peralta Ramos Oeste. El adolescente intentó escapar, arrojó una piedra a un efectivo y fue reducido.
Un adolescente de 16 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas, acusado de sustraer una motocicleta y agredir a un efectivo policial durante la fuga, en un hecho ocurrido en el barrio Peralta Ramos Oeste.
Tras un llamado al 911 los efectivos se dirigieron a Vértiz entre Juana Manzo y Florencio Sánchez, donde observaron al joven circulando en una motocicleta Zanella XB gris sin dominio colocado. Al advertir la presencia policial, el imputado abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie.
Durante la persecución, el menor arrojó una piedra que impactó en un numerario del Comando de Patrullas, provocándole una escoriación leve en la mano izquierda.
Finalmente, el adolescente fue reducido y aprehendido por el personal interviniente. En el procedimiento, se secuestró la motocicleta -Zanella XB, año 2012- para establecer su procedencia e identificar al damnificado, quien hasta el momento no fue localizado.
La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso actuaciones por “hurto” y “resistencia a la autoridad”, la notificación de formación de causa y el traslado del menor al CEA de Batán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión