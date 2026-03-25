Tres menores fueron aprehendidos tras robar una moto frente a una Fiscalía
El hecho ocurrió en la zona de Brown al 1100. Los jóvenes fueron interceptados tras una persecución y el vehículo será restituido a su dueño, un empleado judicial.
Tres adolescentes de entre 14 y 16 años fueron aprehendidos tras robar una motocicleta estacionada en la vía pública frente a la sede de la Fiscalía General, en Brown al 1100.
Según se informó, los menores utilizaron la modalidad conocida como “yuga” para forzar el arranque del rodado y darse a la fuga a bordo del mismo. Sin embargo, su accionar fue denunciado al 911.
Personal de Prefectura Naval Argentina logró localizar a los sospechosos en la intersección de Olavarría y Brown, donde se inició una persecución que culminó con la interceptación y aprehensión de los tres involucrados.
En el procedimiento se secuestró la motocicleta sustraída y posteriormente se logró identificar al damnificado, un empleado judicial de 37 años, a quien le será restituido el vehículo.
La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública y la posterior entrega de los menores a sus responsables legales.
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