Tres adolescentes de entre 14 y 16 años fueron aprehendidos tras robar una motocicleta estacionada en la vía pública frente a la sede de la Fiscalía General, en Brown al 1100.

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Según se informó, los menores utilizaron la modalidad conocida como “yuga” para forzar el arranque del rodado y darse a la fuga a bordo del mismo. Sin embargo, su accionar fue denunciado al 911.

Personal de Prefectura Naval Argentina logró localizar a los sospechosos en la intersección de Olavarría y Brown, donde se inició una persecución que culminó con la interceptación y aprehensión de los tres involucrados.

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En el procedimiento se secuestró la motocicleta sustraída y posteriormente se logró identificar al damnificado, un empleado judicial de 37 años, a quien le será restituido el vehículo.

La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo de vehículo dejado en la vía pública y la posterior entrega de los menores a sus responsables legales.

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