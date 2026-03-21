Un menor de edad fue aprehendido por personal de la Comisaría Decimoquinta, en el marco de un violento robo ocurrido en el barrio Félix U. Camet, cuando cinco sujetos -algunos de ellos armados- atacaron a un hombre, lo golpearon en la cabeza y lograron sacarle su bicicleta y pertenencias.

Ads

El procedimiento se inició cuando vecinos retuvieron al sospechoso hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes constataron su presunta participación en el ilícito.

Según la reconstrucción del hecho, la víctima fue abordada en Ruta Provincial Nº11 y calle 6 por al menos cinco individuos, algunos de ellos con armas impropias y uno que exhibía un arma de fuego no secuestrada. En ese contexto, le sustrajeron una bicicleta y pertenencias personales, y le provocaron una lesión cortante en la cabeza mediante un golpe con un objeto contundente.

Ads

Puede interesarte

Tras el ataque, la víctima, con ayuda de terceros, logró recuperar los elementos robados y retener a uno de los presuntos autores.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Yáñez Urrutia, quien dispuso la aprehensión del menor por el delito de robo triplemente agravado por su comisión en poblado y en banda, con uso de arma impropia y arma de fuego no secuestrada.

Ads

Además, ordenó su traslado para la realización de un examen médico y su posterior alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión.