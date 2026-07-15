Un hombre de 36 años fue aprehendido en la noche del martes acusado de violación de domicilio y amenazas, luego de regresar al departamento de su expareja e ingresar nuevamente a la vivienda mientras la mujer se encontraba realizando una denuncia por una agresión sufrida momentos antes.

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El hecho ocurrió cerca de las 22.40 en un edificio ubicado sobre Las Heras al 2600. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras ser alertado de que el sospechoso había ingresado al inmueble.

Al llegar, los efectivos fueron recibidos por el encargado del edificio, quien les permitió el acceso y los condujo hasta el departamento donde se encontraba el hombre. Allí fue reducido sin que se registraran incidentes.

Según declaró el encargado, previamente había brindado resguardo a la víctima luego de que fuera agredida por su expareja. Además, aseguró que antes de retirarse del edificio el imputado amenazó con incendiar tanto el departamento de la mujer como el suyo, para luego regresar e ingresar nuevamente a la vivienda.

El acusado, quien se encuentra en situación de calle, quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia. La fiscal María Florencia Baqueiro dispuso la formación de una causa por los delitos de violación de domicilio y amenazas, ordenó las actuaciones de rigor y su traslado a sede judicial.

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