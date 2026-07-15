Un hombre fue detenido este miércoles en la zona de San Juan y 25 de Mayo, luego de amenazar e insultar a vecinos que se encontraban en el lugar.

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El procedimiento se inició cuando un vecino alertó a personal de la Patrulla Municipal, que realizaba una recorrida preventiva por el sector. Al llegar, los agentes solicitaron la intervención de efectivos policiales para identificar al individuo y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Tras las comunicaciones con la autoridad judicial, el hombre fue aprehendido, esposado y trasladado a la dependencia policial. Posteriormente, la Justicia dispuso su alojamiento en la Unidad Penal de Batán en el marco de una causa por amenazas.

Además, durante las actuaciones se constató que el detenido tenía una restricción vigente, informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Desde la comuna recordaron que continúa habilitada la línea de WhatsApp para denuncias al 223 340-6177, disponible las 24 horas para reportar situaciones en la vía pública mediante el envío de ubicación, fotografías y videos.

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