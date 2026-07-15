Dos personas fueron detenidas y otras tres permanecen prófugas luego de nueve allanamientos realizados este miércoles en Mar del Plata, en el marco de una investigación por una serie de entraderas y robos cometidos en distintos barrios de la ciudad.

Ads

Puede interesarte

El operativo estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, bajo las órdenes del fiscal Mariano Moyano y con intervención de la Justicia de Garantías. Durante los procedimientos se secuestraron cuatro vehículos y distintos elementos que serán analizados en las causas.

La investigación comenzó tras varios hechos ocurridos en los últimos meses, entre ellos el robo sufrido por dos jubilados en una vivienda de Génova al 6100, donde tres delincuentes ingresaron durante la madrugada. También se analizaron otros asaltos registrados en 9 de Julio al 5700 e Ituzaingó al 6500.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en Artigas al 700, donde una jubilada de 70 años fue atacada por delincuentes que la maniataron, golpearon y amenazaron antes de escapar con dinero y objetos de valor. Tras ese hecho, la policía avanzó con las órdenes de allanamiento.

Como resultado del operativo, dos sospechosos quedaron detenidos y tres acusados continúan prófugos. Además, los investigadores secuestraron un Volkswagen Polo que podría estar vinculado a uno de los robos investigados. La causa busca determinar si los hechos fueron cometidos por una misma organización delictiva.



Ads

Ads