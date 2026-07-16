El operativo especial de seguridad desplegado durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial dejó como saldo tres personas aprehendidas en distintos procedimientos realizados en el centro de Mar del Plata.

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Uno de los episodios ocurrió en la intersección de San Martín y San Luis, donde efectivos de Prefectura Naval detectaron a un hombre que circulaba en motocicleta entre la gran cantidad de personas que celebraban en la vía pública. El conductor desobedeció la orden de detenerse y fue reducido por el personal policial. Además, agentes de Tránsito Municipal secuestraron el rodado por falta de documentación. La Fiscalía de Flagrancia inició actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad.

En tanto, otros dos hombres fueron aprehendidos en procedimientos realizados sobre avenida Luro, entre Funes y Olazábal, y en Jujuy al 1500. Según informaron fuentes policiales, ambos se encontraban provocando disturbios y reaccionaron de manera agresiva cuando intentaron ser identificados, por lo que debieron ser reducidos.

Por disposición del Juzgado Correccional N.º 1, se labraron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 35 y 74 del Decreto Ley 8031/73. Tras cumplir con las diligencias de rigor, los dos últimos recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

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Desde la Jefatura Departamental destacaron que el operativo preventivo permitió que los festejos se desarrollaran con normalidad y que la intervención policial fue inmediata ante las situaciones que alteraron el orden público, con el objetivo de preservar la seguridad de vecinos y asistentes.



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