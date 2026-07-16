Dos incendios de importantes dimensiones registrados en poco más de un mes encendieron las alarmas en Mar del Plata. El primero ocurrió el 1 de junio, cuando diez móviles policiales fueron alcanzados por las llamas en un predio de la zona de Nasser y Rawson. El segundo se produjo este martes por la noche, con un saldo de 23 vehículos oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense destruidos por el fuego en el Predio Judicial de Secuestros, ubicado en Nasser y Garay.

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En ambos casos, las unidades estaban fuera de servicio y aguardaban ser compactadas. Sin embargo, la cercanía entre los hechos y las características de los incendios despertaron interrogantes que, por el momento, no tienen respuesta.

El último siniestro comenzó alrededor de las 21:45. Al llegar al lugar, los bomberos del Cuartel Monolito encontraron cerca de 23 vehículos oficiales apilados envueltos en llamas. Debido a la magnitud del foco ígneo, fue necesario convocar al Cuartel Centro y trabajar con tres autobombas para impedir que el fuego se extendiera al resto del predio. No hubo personas heridas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien, según pudo saber este medio, no descarta ninguna hipótesis sobre el origen del incendio. Las pericias serán determinantes para establecer si el fuego fue accidental o provocado y si existe alguna relación con el episodio ocurrido a comienzos de junio.

Mientras tanto, el hermetismo oficial llama la atención. Hasta el momento no hubo explicaciones públicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sobre lo ocurrido ni sobre las condiciones de seguridad en el predio donde se almacenaban los vehículos. Tampoco hubo pronunciamientos de otras autoridades vinculadas a la custodia de esas unidades.

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Con dos incendios de similares características en apenas seis semanas, la investigación buscará determinar si se trata de hechos aislados o si existe un patrón detrás de la destrucción de vehículos oficiales que ya habían sido retirados de circulación y esperaban su compactación.

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