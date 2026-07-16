Recuperaron un iPhone robado y detuvieron a un joven que fue a retirarlo de un local de celulares
El teléfono había sido sustraído durante un violento asalto ocurrido el 9 de julio. La investigación permitió localizar el dispositivo y montar un operativo que terminó con la aprehensión de un joven de 19 años.
Un iPhone 13 Pro Max que había sido robado junto con una motocicleta durante un asalto fue recuperado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Novena, en el marco de una investigación que se desarrolló a partir de la geolocalización del dispositivo.
La pesquisa avanzó luego de que la víctima aportara una nueva ubicación del teléfono, que señalaba un local de reparación de celulares ubicado en Alberti al 2900. Al ser consultado, el propietario del comercio informó que el equipo sería retirado en otra sucursal situada sobre la avenida Luro.
Con esos datos, los efectivos montaron un operativo de vigilancia en el lugar y lograron aprehender a un joven de 19 años cuando se presentó para retirar el celular.
La Fiscalía ODEPA dispuso la formación de una causa por **encubrimiento**, notificó al imputado de la acusación y ordenó su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Además, se dispuso la restitución del iPhone a su legítimo propietario.