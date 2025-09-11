Dos jóvenes en moto asaltaron a un menor de 17 años a metros del colegio Albert Einstein, en el barrio San José, durante la fuga chocaron con un auto, continuaron a pie y finalmente fueron detenidos. Además, estaban armados y su vehículo era robado.

En un recorrido preventivo de la Patrulla Municipal, los agentes visualizaron a dos delincuentes en moto robándole a un menor en Catamarca y Quintana, y al intervenir, los sujetos escaparon en contramano. Sin embargo, al llegar a la intersección con Almafuerte, chocaron con un auto que cruzaba.

El impacto no detuvo la fuga de los ladrones, quienes cayeron del rodado y siguieron con el escape a pie, hasta que el personal de seguridad utilizó la lanzadora Byrna con proyectiles de pimienta y consiguió reducirlos en el lugar. Asimismo, en medio de la persecusión, uno de los malvivientes intentó descartar un revólver calibre 22.

Por último, ambos fueron detenidos -en conjunto con efectivos de la Prefectura y de la Departamental- e identificados, tratándose de un menor de 17 años y un mayor de 19.

Se dio intervención inmediata a los agentes de la Comisaría Segunda, quienes aprehendieron a los implicados, dejándolos a disposición de la Justicia. Por otro lado, comprobaron que la moto en la que se cometió el delito tenía los números suprimidos, por lo que el fiscal interviniente ordenó su secuestro.

En este sentido, el menor fue imputado por el delito de “Tentativa de robo calificado” y enviado al Centro Especializado de Aprehensión, mientras el mayor por “Tentativa de robo calificado con participación de menor” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.