Una mujer de 33 años resultó herida luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la zona de calle Armenia, entre Rivadavia y Belgrano.

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El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, lo que motivó la intervención de personal de la Comisaría 12ª. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Keller 150 cc y un Fiat Palio habían colisionado por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió lesiones y debió ser asistida por una ambulancia del SAME. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

El automóvil era conducido por una mujer de 59 años. En el lugar, personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Además, trabajaron peritos de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

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La Fiscalía interviniente inició actuaciones por lesiones culposas y dispuso la notificación de formación de causa para la conductora del automóvil, además de ordenar las diligencias necesarias para establecer la mecánica del accidente.

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