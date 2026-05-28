Un motociclista de 20 años resultó herido luego de protagonizar un choque con un camión recolector de residuos en el barrio La Trinidad.

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El hecho se registró en la intersección de las calles 10 y 11, donde por causas que intentan determinar los investigadores colisionaron una motocicleta Honda XR250 y un camión Iveco afectado al servicio de recolección urbana.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y debió ser asistido por una ambulancia del SAME. Posteriormente fue trasladado lúcido y consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro. Además, agentes de Tránsito Municipal secuestraron la motocicleta al constatar que carecía de la documentación obligatoria para circular.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” y quedó a cargo de la UFIJE N°11, conducida por el fiscal Germán Vera Tapia, quien dispuso las actuaciones de rigor y la correcta identificación de los involucrados.

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