Un trágico siniestro vial conmociona a la región tras la muerte de un joven de 24 años y su hijo de un año, luego de un violento choque ocurrido en la Ruta Provincial 74, una vía muy transitada por quienes se desplazan entre destinos turísticos de la Costa Atlántica como Mar del Plata y Pinamar.

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El hecho se produjo durante la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 18, en cercanías de General Madariaga. Por causas que aún se investigan, la camioneta en la que viajaba la familia se despistó y terminó impactando contra un árbol ubicado a varios metros de la banquina.

Las víctimas regresaban hacia la provincia de Santiago del Estero luego de haber trabajado durante la temporada de verano en la costa. El conductor falleció en el lugar debido a la violencia del impacto, mientras que el bebé murió horas después en el hospital, pese a los intentos de reanimación del personal médico.

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En el vehículo también viajaba la madre del menor, una mujer de 31 años, quien fue rescatada por los equipos de emergencia y permanece internada en estado delicado.

El impacto fue de tal magnitud que la camioneta quedó completamente destruida en su parte frontal. En el lugar trabajaron bomberos, personal de salud y efectivos policiales, quienes debieron utilizar herramientas especiales para extraer a las víctimas del interior del rodado.

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La Ruta 74, donde ocurrió el hecho, es uno de los principales accesos a los destinos turísticos de la costa bonaerense y registra un intenso movimiento vehicular durante la temporada, especialmente entre Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell. Por estas horas, la Justicia investiga las causas del despiste para determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano o algún factor externo.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad vial en los corredores turísticos de la región, especialmente en fechas donde todavía se mantiene el flujo de viajeros desde y hacia la costa.