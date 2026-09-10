El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata presentó la hoja de ruta para avanzar con la “Iniciativa Puertos Azules”, un proyecto que busca adaptar la terminal local a criterios internacionales de sostenibilidad contemplados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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La presentación se realizó en la sede de la Escuela Nacional de Pesca y reunió a representantes de casi 50 instituciones vinculadas directa o indirectamente con la actividad portuaria. Participaron organismos públicos, fuerzas de seguridad, establecimientos académicos, empresas de servicios, cámaras empresarias, gremios y organizaciones sociales, entre otros sectores.

El próximo paso será conformar un Consejo integrado por los distintos actores involucrados. El objetivo es coordinar acciones para avanzar hacia un puerto sostenible desde tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, señaló que diferentes iniciativas desarrolladas durante los últimos años ya se encuentran alineadas con algunos de los principios de Puertos Azules. La intención ahora es profundizar ese proceso mediante un esquema de trabajo conjunto.

El concepto impulsado por la FAO plantea que el desarrollo de los puertos pesqueros no debe limitarse al crecimiento económico. También contempla el cuidado de los recursos pesqueros, la protección ambiental y condiciones laborales dignas y seguras para las personas vinculadas con la actividad.

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Durante el encuentro, los responsables técnicos del proyecto local, Martín Titos y Jacqueline Bounoure, explicaron los principales puntos de la denominada “Hoja de Ruta hacia un Puerto Azul”. La propuesta se enmarca en la Agenda 2030 y contempla cuestiones como la reducción de la contaminación marina, la protección de los ecosistemas, la pesca sostenible y la conservación de las zonas costeras.

La primera etapa consistirá en realizar un diagnóstico de la situación actual del Puerto de Mar del Plata. A partir de esa información se buscará determinar su posición frente a los parámetros internacionales establecidos por la FAO y posteriormente definir objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo.

Para desarrollar ese trabajo se prevé conformar diferentes equipos y comisiones en los que participarán las instituciones involucradas, con el propósito de abordar las distintas áreas que hacen a la sustentabilidad de la terminal marítima.

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Gutiérrez ya había anticipado avances relacionados con la iniciativa durante su participación en el encuentro Smart City realizado este año en Santiago del Estero. Ahora, con la presentación formal de la hoja de ruta, el proyecto inicia una nueva etapa orientada a elaborar un plan estratégico para el futuro del Puerto de Mar del Plata.