La actividad comercial atraviesa un escenario complejo en la provincia de Buenos Aires. Un informe del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó al menos 3.165 cierres de establecimientos comerciales y productivos en diferentes municipios desde fines de 2023 hasta septiembre de 2026. La cifra constituye un piso elaborado a partir de registros municipales, cámaras sectoriales y comunicaciones empresariales.

Ads

El fenómeno también alcanza a Mar del Plata. Según un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), se detectaron 190 locales cerrados o vacantes entre 2.442 establecimientos analizados en diez corredores comerciales de la ciudad. Esto representa una tasa promedio del 7,8%.

A este panorama se suma la evolución del mercado laboral marplatense. La desocupación pasó del 7,9% en el primer trimestre de 2025 al 9,3% durante el mismo período de 2026, de acuerdo con los datos consignados en el relevamiento.

La situación se replica en numerosos puntos del territorio bonaerense. Tandil registró 521 bajas comerciales durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio hasta agosto de este año. Además, el 41% de los comerciantes consultados manifestó una disminución en sus ventas y más del 70% no proyectaba incorporar trabajadores.

En Junín, por su parte, se contabilizaron 687 bajas administrativas entre 2024 y 2025. Durante el segundo trimestre de este año, las ventas registraron una caída interanual del 16,8%, mientras que tres de cada diez establecimientos relevados habían reducido personal.

Ads

Otros municipios presentaron cifras similares durante 2026: Mar Chiquita contabilizó 51 bajas entre abril y mayo; Necochea registró 34 cierres entre febrero y fines de mayo; San Antonio de Areco tuvo 31 bajas o ceses en aproximadamente tres meses y Olavarría superó los 25 cierres durante el primer trimestre.

La Plata aparece entre las ciudades con mayor cantidad de bajas, con al menos 1.000 comercios que comunicaron su cierre o cese de actividad al Municipio. Allí, las ventas minoristas mostraron una contracción interanual del 14,7%.

Los datos aparecen en un contexto de consumo debilitado. En agosto, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas disminuyeron un 0,2% interanual en términos reales y un 2,7% respecto de julio, mientras que acumularon una caída del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026. Entre los factores señalados por el sector aparecen el menor poder adquisitivo, los costos de los servicios, el endeudamiento de los hogares y la presión sobre los márgenes comerciales.

Ads

El relevamiento bonaerense muestra así un escenario extendido, aunque con diferentes niveles de impacto según cada localidad: persianas bajas, locales en alquiler y reducción de personal aparecen entre las principales señales de las dificultades que atraviesa actualmente el comercio.

Puede interesarte