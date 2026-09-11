Una mujer de 65 años perdió más de $147 millones, correspondientes a su seguro de retiro y los ahorros de toda una vida, tras caer en una presunta estafa financiera que utilizaba una sofisticada plataforma digital para simular operaciones bursátiles. El caso motivó un pedido formal para reactivar la investigación judicial y avanzar sobre una red que, según sostienen los denunciantes, podría haber afectado a decenas de personas en distintas provincias del país.

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De acuerdo con la presentación realizada por los abogados de la damnificada, el fraude comenzó cuando la mujer fue captada por una supuesta “Academia de Negocios” que operaba a través de WhatsApp y utilizaba como fachada un sitio web denominado drivewealth-vip.top. La plataforma exhibía cotizaciones en tiempo real, paneles financieros y asesoramiento personalizado, reproduciendo la apariencia de un bróker profesional.

Según la reconstrucción de los hechos, los responsables del esquema ganaron la confianza de la inversora permitiéndole retirar inicialmente $500.000 de manera rápida y efectiva. Convencida de la legitimidad del sistema, la mujer realizó posteriormente transferencias por montos cada vez mayores, tanto en pesos como en activos digitales (USDT), hacia cuentas y billeteras indicadas por supuestos representantes de atención al cliente.

La maniobra quedó al descubierto cuando intentó recuperar una suma más importante. En ese momento, la plataforma bloqueó las operaciones y comenzó a exigir nuevos pagos bajo conceptos de comisiones e impuestos para liberar los fondos. El dinero nunca fue reintegrado.

Tras el cierre inicial de las actuaciones judiciales, el estudio jurídico LEGALPROF presentó un recurso ante la Fiscalía General Departamental para solicitar una revisión del expediente. Los letrados sostienen que la investigación cuenta con elementos suficientes para profundizar las pesquisas y avanzar sobre los responsables.

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Entre las pruebas aportadas se incluyen datos de cuentas bancarias, CBU, CVU y billeteras de criptomonedas presuntamente utilizadas para canalizar el dinero obtenido mediante la estafa. Además, la presentación incorpora informes y antecedentes que vincularían el caso con otras maniobras similares detectadas en diferentes puntos del país.



“Estamos frente a organizaciones criminales con un nivel de cinismo y especialización tecnológica extraordinario. No se le puede exigir a un ciudadano común que desarticule una ingeniería delictiva que utiliza fachadas de Wall Street, sitios espejo y simuladores bursátiles que imitan a la perfección el mercado de capitales internacional. La víctima no comete una torpeza: es objeto de un ardid maligno diseñado para quebrar cualquier cautela ordinaria”, explicó el Dr. Vicente Millán Conti.



Por su parte, el letrado agregó: ¨sabemos que hay decenas de personas a lo largo de todo el país que han sido incorporadas a estos grupos de ‘Academia de Inversión’ o que hoy tienen sus fondos retenidos bajo falsas excusas fiscales o comisiones sorpresivas. Confiamos plenamente en que el Ministerio Público Fiscal profundizará esta línea de investigación para desbaratar a los responsables, y pondrá a disposición de la ciudadanía los medios tecnológicos disponibles para trazar, identificar y recuperar las sumas millonarias extraídas.

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Quienes sospechen estar atrapados en este mecanismo o no hayan obtenido respuestas deben saber que existen herramientas procesales, trazabilidad bancaria y análisis forense on-chain para actuar de inmediato. Se requiere voluntad y trabajo”.

Desde el estudio jurídico LEGALPROF, a cargo de los abogados Vicente Millán Conti y Joaquín Tomás Raña, informaron que continúan recibiendo consultas de personas que consideran haber sido víctimas de maniobras similares. Quienes requieran asesoramiento o deseen aportar información vinculada a este tipo de casos pueden comunicarse al 223 5631989, escribir a [email protected] o acercarse a la sede del estudio, ubicada en Catamarca 3792 “A” de la ciudad de Mar del Plata.