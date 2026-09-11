El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende registró 148 ingresos vinculados a intentos de suicidio durante 2026, de acuerdo con un informe elaborado por la Unidad de Epidemiología del establecimiento y actualizado al 9 de septiembre.

Ads

Puede interesarte

Del total relevado, el documento indica que 99 casos fueron internados, mientras que 48 recibieron atención de manera ambulatoria. La evolución registrada por mes muestra una mayor cantidad de ingresos durante el comienzo del año, con una tendencia descendente hacia los meses siguientes.

En enero se contabilizaron 28 casos, mientras que en febrero fueron 26 y en marzo 19. Durante abril se registraron 14 ingresos y en mayo la cifra ascendió levemente a 16. Junio presentó un nuevo incremento, con 20 casos, seguido por 11 en julio y 13 en agosto.

El informe también presenta la evolución de los casos según semana epidemiológica y distingue entre pacientes ambulatorios e internados, lo que permite observar las variaciones en la demanda de atención a lo largo del año.

Como antecedente, el mismo hospital había registrado durante 2025 un total de 195 ingresos a la guardia por lesiones autoinfligidas. De esos casos, 118 requirieron internación: 78 permanecieron inicialmente en la guardia, 24 fueron derivados a Salud Mental y 14 necesitaron manejo inicial en una unidad crítica.

Ads

Los datos del HIGA Alende constituyen un registro de la demanda asistencial vinculada a esta problemática en el principal hospital interzonal de Mar del Plata y permiten dimensionar la cantidad de personas que requirieron atención durante los primeros ocho meses de 2026.

Ads