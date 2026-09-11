De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan vientos del sector sudeste con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían generar complicaciones en la vía pública y afectar actividades al aire libre.

Ads

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los vecinos adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar incidentes. Entre las principales recomendaciones se encuentra circular con precaución, respetando las normas de tránsito y prestando especial atención a posibles obstáculos o elementos desplazados por el viento.

Asimismo, se aconsejó asegurar macetas, muebles y otros objetos sueltos ubicados en balcones, terrazas y patios, ya que podrían caer o ser arrastrados por las ráfagas. También se pidió no sacar la basura fuera de los horarios establecidos para evitar que los residuos se dispersen en la vía pública.

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

🌬️ #AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este viernes a la tarde y hasta el sábado a la madrugada se esperan vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora. 📢 Recomendaciones: ✔️ Circular con precaución por la vía pública, atendiendo las normas de tránsito. ✔️ Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. ✔️ No saques la basura fuera del horario permitido. 📲 Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107. — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) September 11, 2026

Las autoridades seguirán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Ads

Ads