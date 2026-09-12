Mar del Plata tendrá este sábado una jornada invernal, con cielo mayormente cubierto, bajas temperaturas y fuertes vientos. La temperatura máxima estará entre los 7°C y 8°C, mientras que la mínima podría descender hasta valores de entre 2°C y 5°C.

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Durante la madrugada existe la posibilidad de lluvias débiles o algunos chaparrones. Se estima probabilidades de hasta el 50% en las primeras horas, que disminuirán durante la mañana hasta quedar prácticamente en cero hacia el mediodía y la tarde.

El viento será uno de los principales protagonistas. Soplará inicialmente del sudeste y luego del sur, con velocidades sostenidas cercanas a los 30 km/h durante la mañana. Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla por vientos de 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, por lo que la sensación térmica podría ubicarse cerca de los 2°C o 3°C durante buena parte de la mañana.

La humedad será elevada durante la madrugada, con registros cercanos al 80%, y descenderá progresivamente hasta alrededor del 62% al mediodía. Por la tarde se mantendría aproximadamente entre el 65% y el 70%.

El cielo permanecerá cubierto durante la mañana y podría presentar algunos momentos de menor nubosidad durante la tarde. Pese a la mejora en las precipitaciones, el frío y el viento continuarán durante el resto de la jornada, con una sensación térmica que permanecerá varios grados por debajo de la temperatura real.

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