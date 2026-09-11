El avance de las importaciones sobre el mercado textil argentino encendió las alarmas en el sector. Según un informe de la Fundación Pro Tejer, los productos importados ya abastecen el 70% del mercado, un escenario que generó fuertes cuestionamientos por parte de la industria nacional.

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En ese marco, el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, puso el foco en la relación entre el crecimiento del volumen importado y los precios. “Mirá, la Fundación Proteger tiene mucha información y esa información es confiable. Si te tengo que hacer alguna observación para el análisis de esa realidad estadística que es así, es que fíjate vos que aumenta mucho más el volumen que el precio”, sostuvo.

Para Fasano, ese comportamiento constituye una señal de alerta respecto de la calidad de los productos que ingresan al país. “¿Qué significa eso? Que lo que se está importando son productos de baja calidad y esa baja calidad sin control significa un peligro para la salud”, afirmó.

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El titular de la Cámara Textil remarcó que la discusión no debería limitarse al impacto de las importaciones sobre la industria y el empleo, sino que también debería contemplar las condiciones en las que esos productos llegan al consumidor. “Es decir, más allá de que se generen empleos, se le está generando un perjuicio en la salud de la población y eso no se controla de ninguna manera”, cuestionó.

Fasano también apuntó contra las condiciones de competencia que enfrenta la producción nacional. “Este gobierno cuando asumió, nos pidió que compitiéramos. Nosotros aceptamos el desafío, pero no cumplió con la promesa de que teníamos que competir”, sostuvo. Y agregó: “Lo que hizo fue bajarle los impuestos exclusivamente a los productos importados. A nosotros no nos bajó ningún impuesto”.

A su vez, cuestionó la política cambiaria y el impacto del costo del financiamiento sobre el consumo interno. “Y además nos perjudica enormemente la última decisión de hace un año de liberar el precio del dólar sin reservas. Eso es mala praxis. Y los consumidores hoy pagan tasas del 20% mensual”, afirmó.

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Según Fasano, la combinación de importaciones, menor presión tributaria sobre los productos extranjeros, un dólar que considera retrasado y las dificultades para acceder al crédito terminó golpeando fuertemente al mercado interno. “Eso destruyó el consumo en la Argentina”, aseguró.

“Hay una tormenta perfecta en el aumento de las importaciones, con baja de impuestos, un dólar retrasado y la imposibilidad de los consumidores de acceder al crédito que toda la vida tuvieron, que son créditos al consumo y que se utilizan en todos los países desarrollados del mundo”, concluyó. “Esta es una política equivocada”.