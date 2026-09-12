La Escuela Municipal de Formación Profesional N°2 Jorge Newbery participó del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura, realizado en Mar del Plata, con la presencia de su directora Silvia Urresti y el docente Federico Defeudis, quienes disertaron sobre interinstitucionalidad, formación tecnocientífica y experiencias educativas vinculadas a la producción y la sustentabilidad.

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La participación marcó un hecho inédito para el evento, ya que por primera vez una institución educativa fue incorporada entre los productores para exponer su trabajo, destacándose la labor desarrollada en conjunto con la comunidad educativa a lo largo de los últimos años.

Durante la exposición, Defeudis presentó contenidos surgidos directamente del trabajo en el aula, sin desarrollos externos, mientras que Urresti detalló la evolución del programa formativo. “Toda la temática de la ponencia del docente salió del aula. No se preparó algo por fuera del taller, sino que todo lo que se expuso surgió dentro, en el trabajo cotidiano”, explicó.

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La directora señaló que desde hace tres años la institución implementa la formación de asistente apícola, con capacitaciones teóricas y prácticas semanales, a lo que se sumó una especialización en cría de abejas reina, orientada a mejorar la inserción laboral de los estudiantes. “Nosotros como escuela somos formadores de recursos humanos, especializados en el área apícola, y esa mirada nunca se tuvo”, destacó.

Además, se subrayó la vinculación de la escuela con el sector productivo y la creación de trayectorias formativas orientadas al empleo, así como la presentación de casos testigo que fueron destacados por los organizadores del congreso.

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