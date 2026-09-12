Mar del Plata se convirtió este sábado en punto de encuentro del radicalismo bonaerense, con una jornada que reunió a referentes de distintos distritos y que tuvo al senador nacional Maximiliano Abad como uno de sus principales protagonistas.

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La actividad comenzó a las 10 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se llevó adelante la conformación del Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires. El objetivo fue generar un espacio de coordinación entre los representantes municipales del partido y avanzar en una agenda común.

Más tarde, a las 13, la actividad se trasladó al Club River, donde se realizó el acto central. Allí, además de Abad, participó el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín; la titular de la Juventud Radical provincial, Rocío Tedesco; y el nuevo presidente del radicalismo marplatense, Ricardo Liceaga Viñas.

La reunión se desarrolló en un momento de reordenamiento interno del radicalismo provincial. Tras la renovación de diferentes estructuras partidarias, la UCR busca fortalecer su presencia territorial y comenzar a definir su posicionamiento de cara a las elecciones de 2027.

En ese escenario, uno de los temas que atraviesa al partido es la estrategia electoral que adoptará en los próximos comicios. Entre las alternativas que forman parte del debate aparecen la posibilidad de impulsar candidatos propios y la discusión sobre eventuales alianzas con otras fuerzas políticas.

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La jornada marplatense también representó una demostración de la capacidad de convocatoria del espacio referenciado en Abad, quien mantiene un rol central dentro de la estructura radical bonaerense.

El encuentro se sumó a otras actividades desarrolladas durante los últimos meses por el partido en distintos puntos de la provincia. En agosto, la UCR conformó su nueva Convención Provincial en La Plata, como parte del proceso de normalización y reorganización de sus autoridades.

Con la mirada puesta en 2027, el radicalismo bonaerense busca utilizar la convocatoria en Mar del Plata para fortalecer el vínculo entre sus representantes territoriales y avanzar en las discusiones sobre el rumbo político y electoral que adoptará en los próximos meses.

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