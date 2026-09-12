El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) informó que el Plan Mar del Plata 100% LED ya alcanzó un 45% de ejecución, con más de 2000 luminarias instaladas sobre un total previsto de 5000, en el marco de la reconversión del sistema de alumbrado público en distintos barrios de la ciudad.

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En ese contexto, el Municipio completó la instalación integral en los barrios Termas Huinco y Don Bosco / San Juan, donde se colocaron 519 y 377 artefactos, respectivamente. En paralelo, las tareas continúan en Villa Primera, donde el avance alcanza casi el 60% mediante el trabajo simultáneo de dos cuadrillas, mientras que en Plaza Peralta Ramos supera el 50% y en Colinas de Peralta Ramos se aproxima al 15%.

Asimismo, desde el área técnica indicaron que próximamente se iniciarán trabajos en Los Pinares, en el cuadrante delimitado por Constitución y Monseñor Zabala, y Montes Carballo y Della Paolera, con el objetivo de completar la cobertura en un sector que ya cuenta parcialmente con esta tecnología.

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De manera complementaria, el EMVIAL mantiene activo su esquema de mantenimiento diario, que incluye reparaciones preventivas, atención de emergencias y resolución de reclamos para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público en todo el partido. Ante inconvenientes, los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 147 o a través de la plataforma web oficial.

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