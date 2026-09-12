El senador nacional Maximiliano Abad trazó su visión sobre el futuro de Mar del Plata y puso el foco en la necesidad de avanzar hacia una ciudad con mayor desarrollo, oportunidades e integración territorial. “La mejor Mar del Plata todavía está por venir”, afirmó.

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Durante su intervención en un encuentro de la Unión Cívica Radical, Abad definió a Mar del Plata como “una capital sin provincia” y sostuvo que uno de los principales desafíos es consolidar un modelo de crecimiento que contemple tanto el centro como los barrios, el norte y el sur, además de fortalecer la integración con Batán y Sierra de los Padres.

“Necesitamos una Mar del Plata abierta, donde haya más inversiones, se multipliquen los eventos y crezca el deporte; y equilibrada, para que las oportunidades lleguen a cada rincón de la ciudad”, expresó.

En ese marco, señaló al empleo y la seguridad como dos de las principales preocupaciones de los marplatenses y consideró que ambas cuestiones deben ser abordadas mediante liderazgo y gestión.

La educación también ocupó un lugar central en su planteo. Abad propuso avanzar hacia una “Mar del Plata ciudad educativa”, vinculando la formación con la generación de mejores oportunidades laborales. “A mayor nivel educativo, mejor empleo, y nosotros tenemos todo para avanzar en esa dirección”, aseguró.

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Otro de los puntos que abordó fue el futuro de Punta Mogotes. El senador reiteró su reclamo para que el complejo pase definitivamente a manos locales y cuestionó al gobierno bonaerense por la situación actual. “Punta Mogotes es de Mar del Plata y Kicillof la tiene que devolver a los marplatenses”, afirmó.

También se refirió a la histórica Canchita de los Bomberos y respaldó las gestiones para que el Gobierno nacional ceda el predio al Municipio y quede destinado exclusivamente al uso público. Según explicó, concejales impulsaron además cambios en los indicadores urbanísticos para garantizar su preservación.

Para Abad, la recuperación de estos espacios forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer los lugares de encuentro y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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“Mar del Plata no se construye desde un escritorio ni con el esfuerzo de una sola persona: se construye entre todos. Tenemos por delante una enorme oportunidad y también una responsabilidad: transformar la esperanza en futuro”, concluyó.

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