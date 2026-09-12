El futuro del histórico Parador Ariston volvió a generar controversia en Mar del Plata a partir de un reclamo formal presentado ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en el que se advierte sobre los alcances de un proyecto destinado a establecer medidas de protección sobre el inmueble.

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El planteo cuestiona que la iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo municipal concentraría la preservación en el volumen elevado con forma de trébol que permanece en pie, mientras que el resto de la parcela podría quedar disponible para futuras intervenciones privadas.

El Ariston, ubicado en Playa Serena y construido entre 1947 y 1948, fue diseñado por Marcel Breuer, Eduardo Catalano y Carlos Coire y constituye una de las piezas emblemáticas de la arquitectura moderna de la ciudad. Además, fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 27.538.

La controversia se profundizó a partir del tratamiento de dos expedientes relacionados con el inmueble. El 8 de septiembre, la Comisión de Educación y Cultura decidió archivar una propuesta de protección patrimonial presentada en febrero por el concejal Juan Manuel Cheppi, mientras que durante la misma reunión avanzó un proyecto ingresado posteriormente por el Ejecutivo municipal.

El cuestionamiento central apunta a lo que se define como una “protección recortada”. Según la presentación realizada ante el Legislativo local, preservar únicamente la estructura característica del Ariston podría permitir que otras superficies del terreno sean destinadas a emprendimientos privados, con el consecuente impacto sobre el conjunto histórico.

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La preocupación se fundamenta en que el valor patrimonial del lugar no estaría limitado exclusivamente al edificio principal. También comprendería elementos de su entorno, como el muro de piedra, el pabellón posterior, las visuales hacia el mar y la relación de la construcción con el paisaje costero.

Frente a esta situación, el reclamo solicita que se suspenda el archivo del Expediente 1123/2026 y que sea analizado conjuntamente con el Expediente 1680/2026, correspondiente a la propuesta del Ejecutivo, con el objetivo de alcanzar un tratamiento integral.

También se pide establecer preventivamente restricciones sobre permisos de obra, excepciones urbanísticas o eventuales incrementos de indicadores constructivos en el terreno. A su vez, se reclama que cualquier anteproyecto, consulta o estudio de factibilidad vinculado con futuros desarrollos sea incorporado formalmente a los expedientes.

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Entre las medidas propuestas aparece además la realización de una instancia de debate con participación de universidades, especialistas en patrimonio y vecinos antes de que se adopte una definición sobre el futuro del predio.

El planteo no rechaza la recuperación ni la reactivación del Parador Ariston, pero advierte que una eventual restauración debería contemplar el conjunto y su relación con el entorno. La principal preocupación es que la preservación del edificio histórico termine funcionando como respaldo para incorporar nuevas construcciones que modifiquen sustancialmente la configuración original del lugar.

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