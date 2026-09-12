Playa Grande recibirá este domingo 13 de septiembre, desde las 10, una particular jornada al aire libre en la que vecinos y turistas podrán participar de una búsqueda de “tesoros” con detectores de metales.

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La propuesta, denominada Beach Vanquish Experience, fue declarada de Interés Turístico y Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredon y forma parte del calendario oficial de actividades de la ciudad.

La participación es gratuita y está destinada tanto a familias y personas que quieran experimentar por primera vez la detección de metales como a aficionados y especialistas. La iniciativa es organizada por Tome y Traiga Detectores de Metales, con el respaldo de la firma australiana Minelab.

La jornada comenzará por la mañana y tendrá un beneficio especial para quienes lleguen temprano: los primeros 200 participantes recibirán gorras y el Pasaporte del Detectorista, que les permitirá completar diferentes actividades y participar por premios.

También habrá un espacio pensado especialmente para los chicos, quienes podrán tener su primera experiencia utilizando detectores de metales acompañados por adultos.

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Durante la tarde llegará el turno de los detectoristas profesionales, que participarán de distintas pruebas en busca de monedas coleccionables y detectores de metales de última generación.

Además, se realizará la Caza de Monedas del Mundo, con piezas de diferentes países que podrán conservarse como recuerdo, mientras que quienes completen el Pasaporte del Detectorista podrán acceder al sorteo final por dos detectores de la Serie 60 y otros premios.

La propuesta tendrá además un componente ambiental mediante la Operación Playa Limpia. Cada participante recibirá una bolsa para recolectar residuos metálicos encontrados en la arena, como aluminio, tapas, clavos y restos de plomo. Quien reúna la mayor cantidad recibirá un reconocimiento especial.

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Las búsquedas se desarrollarán en sectores delimitados y bajo pautas de detección responsable, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y arqueológico.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa contribuye a sumar nuevas experiencias recreativas al aire libre y a diversificar la oferta turística de Mar del Plata durante la temporada baja.

La Beach Vanquish Experience comenzará este domingo a las 10 en Playa Grande, con entrada gratuita y la inscripción todavía abierta para quienes quieran sumarse.

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