Una mujer de 84 años falleció esta mañana a causa de un incendio declarado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Aragón y Marcos Sastre, en el barrio Caisamar. El alerta fue recibido a las 07:55 por el cuartel local de la Dirección de Bomberos, que acudió al lugar bajo el registro operativo 31.560.

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Al arribar a la finca, los efectivos constataron que el fuego se concentraba en uno de los dormitorios.

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La dotación desplegó una línea de ataque de 38 milímetros para extinguir las llamas y, al ingresar al ambiente afectado, halló el cuerpo sin vida de la víctima.

En la propiedad también se encontraba la pareja de la mujer fallecida, quien fue asistido en el lugar por una ambulancia de la unidad SAME 16. El personal médico determinó que no presentaba lesiones ni cuadros de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

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