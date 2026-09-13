La Municipalidad de General Pueyrredon desplegará el dispositivo itinerante "Salud en tu Barrio" en el barrio Florencio Sánchez.

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Del lunes 14 al viernes 18 de septiembre, de 9 a 14, la atención se concentrará en la sede del Centro Comunitario Los Peques, ubicado en William Morris 6035, con el objetivo de complementar las prestaciones de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

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Durante la semana se ofrecerá vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y talleres de concientización.

De lunes a miércoles funcionará el móvil odontológico, mientras que de martes a jueves habrá atención pediátrica, oftalmología infantil y ginecología. Asimismo, de lunes a viernes antes de las 8 se realizarán 15 castraciones diarias de mascotas por orden de llegada.

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