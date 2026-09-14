La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, durante el último mes, se repararon 95 cuadras en Chapadmalal y distintos sectores de la zona sur, a través de trabajos realizados por la Delegación Municipal.

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Las tareas incluyeron el engranzado, repaso y mejoramiento de calles en los barrios Playa Los Lobos, Playa Chapadmalal y Santa Isabel, con la intervención de agentes y maquinaria vial.

Además, se llevaron adelante trabajos de mantenimiento sobre las banquinas de la Ruta 11, desde la calle 515 hasta el límite con Miramar, junto con acciones en espacios públicos y accesos a diferentes barrios.

También se realizó la limpieza de arroyos y puentes peatonales con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Las tareas alcanzaron además a las escuelas Nº 24 y 52 y a los jardines Nº 921 y 936, donde se efectuaron trabajos de mantenimiento en el marco del operativo desplegado durante los últimos 30 días.

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