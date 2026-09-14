El concejal de General Pueyrredon Ariel Bordaisco fue elegido presidente del nuevo Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires, un espacio que reúne a 280 representantes municipales y que buscará fortalecer la coordinación del radicalismo en los distintos distritos bonaerenses.

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Tras asumir la conducción, Bordaisco planteó como uno de los principales objetivos aprovechar las experiencias que surgen en cada municipio para convertirlas en herramientas que puedan replicarse en otras localidades.

“El desafío de este Foro es que una buena solución pueda viajar de un municipio a otro. Compartir ordenanzas, brindar apoyo técnico y coordinar el trabajo con nuestros intendentes y legisladores. Un concejal que enfrenta un problema debe contar con la experiencia y el respaldo de todos. Así vamos a darle fuerza provincial al trabajo de cada distrito”, sostuvo.

El dirigente marplatense también destacó el contacto cotidiano de los concejales con los vecinos y consideró que ese vínculo constituye uno de los principales activos del radicalismo para construir propuestas. “Estamos donde surgen las demandas ciudadanas y donde se comprueba el resultado de una política pública. Escuchamos al comerciante, al docente, a la familia y también vemos qué cambia en sus vidas con las decisiones de La Plata y de la Nación. Ese conocimiento tiene que llegar a las mesas donde se decide”, afirmó.

En esa línea, Bordaisco remarcó la necesidad de fortalecer una construcción política “de abajo hacia arriba” y puso el foco en la representación territorial que mantiene la UCR en distintos municipios. “Somos 280 concejales. Tenemos experiencia, conocemos nuestras comunidades y compartimos una responsabilidad: transformar esa territorialidad en una fuerza capaz de mejorar la vida de los bonaerenses”, expresó.

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El nuevo Foro tendrá representación de las ocho secciones electorales de la Provincia. “Las ocho secciones electorales van a tener voz y peso en esta construcción”, aseguró Bordaisco, quien además planteó la necesidad de coordinar las prioridades municipales y mejorar la relación entre los diferentes niveles del Estado.

“Queremos un Estado moderno y de cercanía. La cercanía se construye caminando, poniendo la cara y generando confianza”, sostuvo el concejal.

Durante la jornada realizada en la Facultad de Derecho, el senador nacional Maximiliano Abad siguió las alternativas del encuentro, en una muestra de su peso dentro de la estructura del radicalismo bonaerense.

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Bordaisco, además, proyectó al Foro como una herramienta para la construcción política de la UCR de cara a los próximos años. “La fuerza para construir una alternativa provincial frente al modelo agotado de Kicillof está en cada radical que conoce su comunidad y se hace cargo de sus problemas. Este Foro tiene que reunir esa fuerza, organizarla y proyectarla para recuperar la confianza necesaria para volver a gobernar la Provincia”, concluyó.

La nueva conducción

La Mesa Ejecutiva del Foro quedó integrada por Ariel Bordaisco (General Pueyrredón), Juan Salceda (Tandil), Alexia Caruso (San Martín), Daniela Ferreyro (Quilmes), María Elena Gallea (Zárate) e Ignacio Palacios (9 de Julio).

Entre sus próximos objetivos, el espacio prevé ampliar la participación de concejales, impulsar propuestas legislativas y organizar encuentros en las distintas secciones electorales de la provincia.