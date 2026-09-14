El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo local un relevamiento integral y la puesta en valor de la Plaza Florencio Sánchez, ubicada entre las calles Calabria, Dellepiane, Antonio Valentini y Sicilia.

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La iniciativa plantea una serie de trabajos considerados prioritarios, entre ellos la reparación del sector de juegos infantiles, la colocación y reposición de cestos de residuos, la mejora de veredas y senderos internos y de acceso, y el retiro de un vehículo incendiado ubicado sobre calle Calabria.

También se reclama reforzar las tareas de limpieza, corte de césped y mantenimiento general de los espacios verdes, con una frecuencia que permita conservar el predio en mejores condiciones de higiene, seguridad y uso comunitario.

En los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que la plaza es utilizada diariamente por niños, jóvenes, familias y adultos mayores, pero advirtieron sobre un estado de deterioro vinculado a la presencia de pastizales altos, juegos dañados, falta de cestos y dificultades en la circulación por veredas y senderos.

Además, consideraron que el vehículo incendiado representa un obstáculo para el paso peatonal y puede generar riesgos para quienes transitan por la zona.

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Desde el bloque remarcaron que, pese a estas condiciones, la Plaza Florencio Sánchez continúa siendo un punto de encuentro para los vecinos del barrio y sostuvieron que resulta necesario avanzar con mejoras que garanticen un espacio seguro, accesible y en condiciones adecuadas para el uso de la comunidad.

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