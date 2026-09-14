Reclaman mejoras urgentes en la Plaza Florencio Sánchez
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante pide al Ejecutivo municipal que intervenga el espacio con trabajos de mantenimiento, reparación de juegos, mejoras en veredas y retiro de un vehículo incendiado.
El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo local un relevamiento integral y la puesta en valor de la Plaza Florencio Sánchez, ubicada entre las calles Calabria, Dellepiane, Antonio Valentini y Sicilia.
La iniciativa plantea una serie de trabajos considerados prioritarios, entre ellos la reparación del sector de juegos infantiles, la colocación y reposición de cestos de residuos, la mejora de veredas y senderos internos y de acceso, y el retiro de un vehículo incendiado ubicado sobre calle Calabria.
También se reclama reforzar las tareas de limpieza, corte de césped y mantenimiento general de los espacios verdes, con una frecuencia que permita conservar el predio en mejores condiciones de higiene, seguridad y uso comunitario.
En los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que la plaza es utilizada diariamente por niños, jóvenes, familias y adultos mayores, pero advirtieron sobre un estado de deterioro vinculado a la presencia de pastizales altos, juegos dañados, falta de cestos y dificultades en la circulación por veredas y senderos.
Además, consideraron que el vehículo incendiado representa un obstáculo para el paso peatonal y puede generar riesgos para quienes transitan por la zona.
Desde el bloque remarcaron que, pese a estas condiciones, la Plaza Florencio Sánchez continúa siendo un punto de encuentro para los vecinos del barrio y sostuvieron que resulta necesario avanzar con mejoras que garanticen un espacio seguro, accesible y en condiciones adecuadas para el uso de la comunidad.