Este martes 15 se presentará frío en Mar del Plata, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 10°C. La humedad será elevada durante la jornada, acompañada por abundante nubosidad.

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Durante la mañana, el termómetro rondará los 10°C, con vientos de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, la temperatura se mantendrá cerca de los 10°C y se registrará el período de mayor intensidad del viento, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Además, existe una baja probabilidad de precipitaciones.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 6°C y el viento perderá intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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