El enfrentamiento político entre el Municipio de General Pueyrredon y el Gobierno de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo y tuvo como protagonista central al intendente Agustín Neme, quien decidió responder públicamente a los cuestionamientos provenientes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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Las críticas del gobernador y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvieron a poner en el centro de la discusión el funcionamiento de la gestión municipal y la relación institucional entre La Plata y Mar del Plata. Frente a ese escenario, Agustin Neme elevó el tono y defendió el trabajo que se viene realizando en General Pueyrredon, al tiempo que reclamó que la ciudad reciba el mismo trato que otros distritos bonaerenses. El planteo del intendente apuntó directamente a la necesidad de dejar de lado las diferencias partidarias cuando están en juego recursos, obras, seguridad y políticas que impactan directamente sobre los vecinos.

Desde la mirada del intendente, Mar del Plata no debería quedar en medio de una disputa política entre el Municipio y la Provincia. Por el contrario, sostuvo que el Gobierno bonaerense debería acompañar las políticas que se implementan en el distrito y garantizar una relación institucional basada en criterios de igualdad.

Más allá de la disputa pública, el discurso de Neme tuvo una particular repercusión dentro de la estructura municipal. Según información a la que tuvo acceso El Marplatense, sus palabras fueron recibidas con entusiasmo y euforia en distintos sectores de la administración municipal, especialmente entre trabajadores vinculados a la seguridad municipal y al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El mensaje del intendente generó una euforia particular. Según manifestaron distintas fuentes, durante la intervención de Neme se habría repetido entre empleados municipales una expresión que rápidamente sintetizó el clima interno: “Pegue Neme, pegue”. La frase, más allá de su carácter informal, refleja el respaldo de trabajadores municipales a la decisión del intendente de contestar las críticas provenientes de la Provincia y defender públicamente el plan integral que se lleva adelante desde el Municipio.

El intendente de General Pueyrredon busca mostrar una gestión que, además de reclamar mayores respuestas provinciales, sostiene una política propia en materia de prevención y monitoreo, con el COM como uno de sus principales pilares. Para el oficialismo local, las críticas provenientes de La Plata no alcanzan para explicar la complejidad de la situación que atraviesa Mar del Plata y, en cambio, corren el eje de una discusión que debería concentrarse en cómo fortalecer la seguridad y mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

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El cruce entre Neme, Kicillof y Bianco no parece ser solamente un intercambio circunstancial. Por el contrario, expone una relación política cada vez más tensa entre el Municipio y la provincia de Buenos Aires. La discusión por seguridad, obras, recursos y coordinación institucional promete continuar y puede convertirse en uno de los principales ejes de la política marplatense en los próximos meses.

En ese escenario, Neme encontró una oportunidad para plantarse políticamente y mostrar un perfil más firme frente al Gobierno provincial. Su mensaje buscó dejar en claro que el Municipio no pretende aceptar silenciosamente los cuestionamientos de La Plata y que reclamará públicamente cuando considere que los intereses de General Pueyrredon están siendo relegados.

El dato político que deja el episodio es que el intendente decidió ocupar el centro de la escena, defender su gestión y confrontar con el poder provincial.

Con el escenario político en movimiento, Neme parece haber encontrado en este episodio una oportunidad para consolidar un perfil propio menos defensivo, más confrontativo y dispuesto a discutir de igual a igual con el Gobierno de Axel Kicillof.

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