El dirigente sindical y referente de los trabajadores hoteleros y gastronómicos, Luis Barrionuevo, lanzó fuertes definiciones sobre Guillermo Montenegro y le reclamó que vuelva a involucrarse de lleno en la situación de Mar del Plata y la Costa Atlántica.

Ads

Puede interesarte

En declaraciones televisivas, Barrionuevo sostuvo que Montenegro “tiene que sumar” y cuestionó su actual posicionamiento político. En ese marco, lanzó una crítica directa al exintendente: “Te dejaste c*gar por Ritondo, le prometieron ministerios y no tiene nada. Y ahora no quiere ser senador”.

Para el dirigente gastronómico, Montenegro debería asumir nuevamente un rol de liderazgo y ampliar su mirada más allá de Mar del Plata. “Tenés que volver y asumir toda la Costa Atlántica”, afirmó.

Las declaraciones se dieron mientras Barrionuevo explicaba su preocupación por la situación de seguridad en Mar del Plata. Según señaló, el tema lo tiene especialmente involucrado debido al impacto que tiene sobre los trabajadores y empresarios del sector hotelero y gastronómico.

“Estoy muy metido con la seguridad en Mar del Plata, nos interesa mucho”, afirmó Barrionuevo, quien señaló que en la ciudad hay alrededor de 5.000 trabajadores gastronómicos y que recientemente comenzó a incorporar a empresarios y representantes de la Policía Bonaerense a las reuniones vinculadas con la problemática.

Ads

“Tenemos que tratar de regular”, sostuvo el dirigente, quien además planteó la necesidad de fortalecer los controles sobre las fuerzas de seguridad. En ese contexto, lanzó una polémica advertencia: “Nunca sabés si la Policía te roba también”.

Barrionuevo insistió en que la dirigencia política debe involucrarse en la problemática y volvió a colocar a Montenegro en el centro de su planteo. Para el dirigente, el exintendente debe recuperar protagonismo y asumir un papel activo frente a los problemas que atraviesa Mar del Plata.

“Me interesa que Mar del Plata no sea un baño de sangre”, concluyó Barrionuevo al referirse a su preocupación por la inseguridad en la ciudad.

Ads