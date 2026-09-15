Se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca establecer un mecanismo para que las compañías aseguradoras cubran los costos de las intervenciones del SAME en accidentes de tránsito ocurridos en Mar del Plata y Batán.

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La iniciativa, firmada por el concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, apunta a ordenar el circuito administrativo municipal para exigir el recupero de gastos médicos prehospitalarios, en línea con lo establecido por la normativa vigente, y destinar los fondos obtenidos al financiamiento directo de la Secretaría de Salud local.

La propuesta surge en un contexto de elevada siniestralidad vial en el distrito, donde el Observatorio de Seguridad Vial registra más de tres accidentes diarios con personas heridas y el Hospital Interzonal General de Agudos informó 71 fallecidos durante 2025.

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Según el texto del proyecto, aunque la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Obligación Legal Autónoma obligan a las aseguradoras a cubrir los gastos sanatoriales en un plazo de cinco días, la falta de un sistema de gestión local provoca que el municipio absorba esos costos, con una pérdida estimada de 10.000 millones de pesos anuales.

Para revertir esta situación, la iniciativa prevé la creación del Programa Municipal de Recupero de Costos Pre-Hospitalarios, junto con la firma de un convenio de colaboración entre el municipio, el Hospital Interzonal General de Agudos, el Hospital Materno Infantil, la Jefatura Departamental de Policía y la Fiscalía General, a fin de cruzar actas judiciales y registros del SAME para agilizar la facturación y cobro.

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