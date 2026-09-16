Dos colectivos del transporte público de Mar del Plata sufrieron desprendimientos de ruedas en apenas una semana, en episodios que volvieron a poner bajo la lupa el estado mecánico de las unidades que circulan diariamente por la ciudad.

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El caso más reciente ocurrió en el barrio Félix U. Camet, donde un colectivo de la línea 581, interno 36, sufrió la rotura del eje trasero y perdió dos ruedas mientras trasladaba a unos 40 pasajeros. El conductor logró detener la unidad y no se registraron heridos.

El desperfecto también provocó daños en distintos componentes del vehículo, entre ellos las mangueras de los frenos hidráulicos, el freno de mano y parte del sistema de transmisión. La unidad pudo ser detenida a unos 30 metros del lugar donde se produjo el desprendimiento.

El antecedente inmediato había ocurrido apenas una semana antes, cuando un colectivo de la línea 562, interno 443 de la empresa 12 de Octubre, perdió las ruedas duales mientras circulaba por la zona de Ruta 2 y Florisbelo Acosta. En ese caso tampoco hubo personas heridas.

La coincidencia temporal entre ambos episodios generó nuevos cuestionamientos sobre las condiciones mecánicas, el mantenimiento y los controles de las unidades del transporte público marplatense. En ambos casos, las fallas se produjeron mientras los vehículos se encontraban en circulación y con pasajeros a bordo.

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El último episodio ocurrió además en un contexto particularmente sensible para el sistema de transporte local, luego del trágico siniestro del Skatepark, que involucró a un colectivo y terminó con la muerte de una joven. La investigación judicial sobre ese hecho continúa en curso.

Así, en apenas siete días, dos colectivos perdieron sus ruedas en distintos puntos de Mar del Plata. Aunque ninguno de los dos episodios dejó heridos, la repetición de fallas de este tipo vuelve a instalar la discusión sobre el mantenimiento de la flota, los controles y las condiciones de seguridad de un servicio utilizado diariamente por miles de marplatenses.

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