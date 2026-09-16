El Municipio avanzará este jueves con una nueva jornada de entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia y la puesta en marcha de un espacio para padres y referentes afectivos, en el marco de una iniciativa articulada entre la Secretaría de Desarrollo Social local y la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La actividad se desarrollará de 09:00 a 14:00 en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627).

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La entrega está destinada a quienes ya se encuentran inscriptos en el programa y consiste en un voucher mensual para que niños y adolescentes de entre 6 y 17 años puedan participar en actividades artísticas, deportivas, recreativas y educativas en clubes y centros adheridos. Desde la organización recordaron que quienes ya cuentan con la tarjeta deben concurrir a la institución elegida para iniciar la actividad correspondiente.

En paralelo, desde este mes funciona un nuevo espacio para familias en la Casa del Niño Bichito de Luz (Dellepiane 2431). Las reuniones se realizan los lunes de 09:00 a 10:00 y están destinadas a madres, padres y referentes afectivos de niños de 0 a 4 años.

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El espacio propone instancias de juego, lectura, orientación en alimentación saludable y acompañamiento para quienes tienen a su cargo el cuidado de niños pequeños, en un entorno de escucha e intercambio. Para más información sobre el programa, los interesados pueden consultar en www.mardelplata.gob.ar/CentrosdeFamilia.

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